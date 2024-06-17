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Румыния – Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров заменил Миколенко

Мюнхен, Понедельник 17 июня 2024 14:56
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Румыния – Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров заменил Миколенко Фото: Александр Зинченко сыграет слева в обороне (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с основой на премьерный поединок чемпионата Европы 2024 против сборной Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Главная интрига в составе "сине-желтых" касалась позиции левого защитника. Наставник сборной Украины Сергей Ребров решил заменить травмированного Виталия Миколенко универсалом лондонского "Арсенала" Александром Зинченко. Его же место в центре поля отошло Николаю Шапаренко из киевского "Динамо".

Стартовые составы команд на матч Румыния – Украина на групповом этапе Евро-2024:

Румыния: Ницэ – Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку – М. Марин – Ман, Р. Марин, Станчу, Коман – Дрэгуш

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Степаненко – Цыганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Румыния – Украина: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров заменил Миколенко

Команды соревнуются в группе E Евро-2024. Конкурентами румынской и украинской сборных за гарантированные два места в 1/8 финала турнира станут Бельгия и Словакия. Их очный поединок начнется в 19:00.

К слову, утром опубликовали анонс поединка Украины и Румынии на Евро-2024.

Напомним, ранее подготовили превью группы E Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

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