Румунія – Україна: прогноз на матч Євро-2024

Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Для австрійської контори Bwin "синьо-жовті" стали фаворитом протистояння. На перемогу команди Сергія Реброва приймають ставки з коефіцієнтом 1,90. Натомість на потенційних успіх "триколірних" виставили бал 4,20. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,40.

Любителі відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів. Коефіцієнт на такий розвиток подій склав привабливі 16,00. Персональні ж фанати Артема Довбика розглянуть варіант зі ставкою на два та більше голів українця з перспективним кефом 10,00.

Схожі цифри підготували й українські фахівці Favbet. Коефіцієнт на перемогу збірної України заклали на рівні 1,93, а в звитягу румунської команди повірили ще менше – кеф 4,50. На вірогідну нічию виставили схожий бал 3,45.

У гонитві за гострими відчуттями можна поставити на точний рахунок. Наприклад, перемога "синьо-жовтих" із рахунком 2:1 збільшить виграш у 9,5 разів. Неочевидна ставка – забитий м'яч хавбека Миколи Шапаренка з коефіцієнтом 7,00.