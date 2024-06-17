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Румунія – Україна: прогноз на матч Євро-2024

Фото: Георгій Судаков повинен стати ключовою фігурою у центрі поля (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Для австрійської контори Bwin "синьо-жовті" стали фаворитом протистояння. На перемогу команди Сергія Реброва приймають ставки з коефіцієнтом 1,90. Натомість на потенційних успіх "триколірних" виставили бал 4,20. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,40.

Любителі відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів. Коефіцієнт на такий розвиток подій склав привабливі 16,00. Персональні ж фанати Артема Довбика розглянуть варіант зі ставкою на два та більше голів українця з перспективним кефом 10,00.

Схожі цифри підготували й українські фахівці Favbet. Коефіцієнт на перемогу збірної України заклали на рівні 1,93, а в звитягу румунської команди повірили ще менше – кеф 4,50. На вірогідну нічию виставили схожий бал 3,45.

У гонитві за гострими відчуттями можна поставити на точний рахунок. Наприклад, перемога "синьо-жовтих" із рахунком 2:1 збільшить виграш у 9,5 разів. Неочевидна ставка – забитий м'яч хавбека Миколи Шапаренка з коефіцієнтом 7,00.

До слова, вранці опублікували анонс поєдинку України та Румунії на Євро-2024.

Нагадаємо, раніше підготували прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

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