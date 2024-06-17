Румыния – Украина: прогноз на матч Евро-2024

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Для австрийской конторы Bwin "сине-желтые" стали фаворитом противостояния. На победу команды Сергея Реброва принимают ставки с коэффициентом 1,90. В свою очередь на потенциальных успех "трехцветных" выставили балл 4,20. Даже ничья более вероятна – кэф 3,40.

Любители открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов. Коэффициент на такое развитие событий составил заманчивые 16,00. Персональные же фанаты Артема Довбика рассмотрят вариант со ставкой на два и больше голов украинца с перспективным кэфом 10,00.

Похожие цифры подготовили и украинские специалисты Favbet. Коэффициент на победу сборной Украины заложили на уровне 1,93, а в победу румынской команды поверили еще меньше – кэф 4,50. На вероятную ничью выставили похожий балл 3,45.

В погоне за острыми ощущениями можно поставить на точный счет. К примеру, победа "сине-желтых" со счетом 2:1 увеличит выигрыш в 9,5 раз. Неочевидная ставка – забитый мяч хавбека Николая Шапаренко с коэффициентом 7,00.