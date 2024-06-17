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Румунія – Україна: офіційна заявка Реброва на прем'єрний матч на Євро-2024

Мюнхен, Понеділок 17 червня 2024 09:51
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Румунія – Україна: офіційна заявка Реброва на прем'єрний матч на Євро-2024 Фото: Сергій Ребров покладається на 25 футболістів (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Румунії у стартовому турі групи E чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Збірна України взяла на матч усіх заявлених на Євро-2024 гравців. Зокрема, до списку потрапив і травмований оборонець Віталій Миколенко. Напередодні Ребров підтвердив, що легіонер не встигне відновитися до поєдинку проти "триколірних".

Прийдешній матч стане першим для обох команд на турнірі. Увечері зустрінуться їхні конкуренти за місця в плей-офф – збірні Бельгії та Словаччини. Їхній поєдинок відбудеться у Франкфурті-на-Майні.

Офіційна заявка національної команди на матч Румунія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат

Румунія – Україна: офіційна заявка Реброва на прем'єрний матч на Євро-2024

До слова, вранці опублікували анонс поєдинку України та Румунії на Євро-2024.

Нагадаємо, раніше підготували прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

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