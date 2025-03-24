Румунія та Болгарія побоюються угоди між США і РФ щодо Чорного моря, - FT

Прибережні країни ЄС Румунія та Болгарія занепокоєні можливими змінами у статус-кво Чорного моря в межах потенційної угоди між Росією та США.

Як повідомляє Financial Times, офіційні особи регіону побоюються, що це розширить зону дій російського флоту.

Україна змогла відтіснити російські військові кораблі із західної частини Чорного моря, що стало одним із її ключових досягнень за час війни. Тому будь-які домовленості можуть дати перевагу Москві та вплинути на безпеку сусідніх країн, заявляють посадовці.

"Це наш регіон, і ми не довіряємо росіянам, якщо вони отримають більше свободи діяти", - зазначив один із європейських чиновників.

Переговори між США і РФ у Саудівській Аравії назвали "технічними", оскільки участь у них беруть чиновники середнього рівня, а не високопоставлені політики.

Водночас головний представник Трампа у відносинах з Росією Стів Віткофф заявив, що очікує "реального прогресу" в питанні припинення вогню в Чорному морі.