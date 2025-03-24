Румыния и Болгария опасаются соглашения между США и РФ по Черному морю, - FT

Прибрежные страны ЕС Румыния и Болгария обеспокоены возможными изменениями в статус-кво Черного моря в рамках потенциального соглашения между Россией и США.

Как сообщает Financial Times, официальные лица региона опасаются, что это расширит зону действий российского флота.

Украина смогла оттеснить российские военные корабли из западной части Черного моря, что стало одним из ее ключевых достижений за время войны. Поэтому любые договоренности могут дать преимущество Москве и повлиять на безопасность соседних стран, заявляют чиновники.

"Это наш регион, и мы не доверяем россиянам, если они получат больше свободы действовать", - отметил один из европейских чиновников.

Переговоры между США и РФ в Саудовской Аравии назвали "техническими", поскольку участие в них принимают чиновники среднего уровня, а не высокопоставленные политики.

В то же время главный представитель Трампа в отношениях с Россией Стив Уиткофф заявил, что ожидает "реального прогресса" в вопросе прекращения огня в Черном море.