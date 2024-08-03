Румунія розроблятиме з Україною ракети "Нептун", якими потопили "Москву", - ЗМІ

Румунія, як й інші європейські країни, планує розробляти озброєння у співпраці з Україною. Країна зосередиться на виробництві протикорабельних ракетах Р-360 "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Видання зазначає, що у квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість модернізує ракети "Нептун". Результати цієї роботи залишаються невідомими.

Як повідомляється, що Румунія хоче мати Україну як союзника, щоб контролювати акваторію Чорного моря. Плани румунсько-українського партнерства у виробництві розраховані на післявоєнний період.

Що відомо про "Нептуни"

"Нептун" - це дозвукова крилата ракета, розроблена українською компанією КБ "Луч". Вперше вона була представлена у 2015 році на оборонній виставці у Києві. ЗСУ взяли її на озброєння у 2021 році. Ракета "Нептун" вагою 870 кг та довжиною 5,05 метра призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 9000 тонн.

Як пише видання, на відміну від французьких ракет SCALP-EG, які запускають з повітря, ракети "Нептун" запускаються з землі. Теоретично вони можуть скласти конкуренцію американським ATACMS. Це єдині схожі ракети, які використовує Україна.

Українські ракети можуть вражати цілі як наземні, так і морські на відстані до 400 кілометрів. Ракети використовувалися з початку повномасштабної війни, зокрема, для знищення російського крейсера "Москва" у 2022 році.