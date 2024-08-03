Румыния будет разрабатывать с Украиной ракеты "Нептун", потопившие "Москву", - СМИ

Румыния, как и другие европейские страны, намерена разрабатывать вооружение в сотрудничестве с Украиной. Страна сосредоточится на производстве противокорабельных ракет Р-360 "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Издание отмечает, что в апреле 2023 года стало известно, что украинская оборонная промышленность модернизирует ракеты "Нептун". Результаты работы остаются неизвестными.

Как сообщается, Румыния хочет иметь Украину как союзника, чтобы контролировать акваторию Черного моря. Планы румынско-украинского партнерства в производстве рассчитаны на послевоенный период.

Что известно о "Нептунах"

"Нептун" - это дозвуковая крылатая ракета, разработанная украинской компанией КБ "Луч". Впервые она была представлена в 2015 году на оборонной выставке в Киеве. ВСУ приняли ее на вооружение в 2021 году. Ракета "Нептун" весом 870 кг и длиной 5,05 метра предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 9000 тонн.

Как пишет издание, в отличие от французских ракет SCALP-EG, запускающих с воздуха, ракеты "Нептун" запускаются с земли. Теоретически они могут составить конкуренцию американским ATACMS. Это единственные похожие ракеты, которые использует Украина.

Украинские ракеты могут поражать цели как наземные, так и морские на расстояние до 400 километров. Ракеты использовались с начала полномасштабной войны, в частности для уничтожения российского крейсера "Москва" в 2022 году.