ЗСУ вдарили ракетами "Нептун" по нафтобазах у Краснодарському краї, - ISW

В ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, джерела у ВМС України повідомили "Суспільному", що військові уже вдруге застосували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва "Нептун" по наземній цілі на території держави-агресора.

Аналітики ISW припускають, що Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу ТОВ "Югнефтехимтранзит" у портовому містечку Чушка в Краснодарському краї та, ймовірно, застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. За свідченням місцевих жителів, пожежа пошкодила трубопровід та ділянки з інженерним або технічним обладнанням.

Російська влада не підтвердила факт удару, але Міністерство оборони Росії 18 червня заявило, що російські військові перехопили українську ракету "Нептун" у невстановленому районі 17 червня.

Джерела в Службі безпеки України (СБУ) повідомили українським ЗМІ, що українські сили завдали ударів з безпілотників по нафтових терміналах "Азовська" та "Азовнафтопродукт" в місті Азов Ростовської області. Геолокаційні відеозаписи показують, що пожежа, яка виникла внаслідок цього, тривала в ніч з 17 на 18 червня і протягом усього дня 18 червня.

Влада Ростовської області повідомила, що внаслідок ударів загорілися резервуари з нафтою.

Джерела в СБУ заявили, що на цих нафтобазах розташовані 22 резервуари. Кримська служба Радіо Свобода повідомила, що через нафтобази проходить до 60 тонн нафтопродуктів на місяць, і що вони можуть одночасно вміщувати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.