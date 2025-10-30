Румунія розглядає продаж активів підсанкційного "Лукойлу"

Румунія розглядає можливість продажу активів російської нафтової компанії "Лукойл", на яку США нещодавно наклали санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Лукойл" має частки в нафтогазових проектах у 11 країнах. На початку цього тижня компанія оголосила про плани продажу активів у відповідь на нові американські санкції.

Румунія оцінить запланований продаж приблизно 320 автозаправних станцій і нафтопереробного заводу, а також інших активів "Лукойлу".

Міністерство енергетики Румунії хоче переконатися, що майбутній продаж відповідає санкціям Європейського Союзу та енергетичній безпеці країни.

Водночас продаж енергоносіїв можуть заблокувати, якщо Бухарест вважатиме, що це становить ризик для національної безпеки та постачання.

Рішення оприлюднять лише після того, як буде повністю з'ясовано структуру акціонерів та джерела капіталу потенційного інвестора.