Румыния рассматривает продажу активов подсанкционного "Лукойла"
Румыния рассматривает возможность продажи активов российской нефтяной компании "Лукойл", на которую США недавно наложили санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Лукойл" имеет доли в нефтегазовых проектах в 11 странах. В начале этой недели компания объявила о планах продажи активов в ответ на новые американские санкции.
Румыния оценит запланированную продажу примерно 320 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающего завода, а также других активов "Лукойла".
Министерство энергетики Румынии хочет убедиться, что будущая продажа соответствует санкциям Европейского Союза и энергетической безопасности страны.
В то же время продажу энергоносителей могут заблокировать, если Бухарест посчитает, что это представляет риск для национальной безопасности и снабжения.
Решение обнародуют только после того, как будет полностью выяснена структура акционеров и источники капитала потенциального инвестора.
Напомним, российской "Лукойл" нашел покупателя для международных активов после введения американских санкций. Им станет компания Gunvor Group, основателем которой является олигарх Геннадий Тимченко из окружения российского диктатора Владимира Путина.
Отметим, в понедельник, компания "Лукойл" объявила о намерении продать международные активы после введения санкций против нее и ее дочерних предприятий со стороны США и других государств.
Согласно данным агентства Reuters, на "Лукойл" приходится около 2% мировой добычи нефти. Компании принадлежит 75% акций месторождения "Западная Курна-2" в Ираке, которое является одним из крупнейших в мире.