Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію ПА ОБСЄ

Рішення також спрямоване проти Білорусі, яка підтримує війну, розпочату РФ", - сказав речник МЗС Румунії Раду Філіп.

Як пояснив речник МЗС, рішення румунської сторони базується на відомій і послідовній позиції Румунії щодо РФ, в контексті загарбницької війни, що триває проти України.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Вона об'єднує 57 країн з Європи, Азії та Північної Америки. Серед учасників ОБСЄ є Росія, Білорусь та Україна.