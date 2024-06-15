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Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію ПА ОБСЄ

Фото: Росію та Білорусь не пустили на сесію ПА ОБСЄ (flickr.com rossamagnolia)
Автор: Дмитро Левицький

Румунія не видала візи делегаціям Росії та Білорусі для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Сесія ПА ОБСЄ відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунський портал news.ro.

Рішення також спрямоване проти Білорусі, яка підтримує війну, розпочату РФ", - сказав речник МЗС Румунії Раду Філіп.

Як пояснив речник МЗС, рішення румунської сторони базується на відомій і послідовній позиції Румунії щодо РФ, в контексті загарбницької війни, що триває проти України.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Вона об'єднує 57 країн з Європи, Азії та Північної Америки. Серед учасників ОБСЄ є Росія, Білорусь та Україна.

Нагадаємо, у лютому 2024 року ОБСЄ активувала "Московський механізм" для розслідування щодо цивільних українців, яких РФ тримає в заручниках.

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