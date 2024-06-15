Румыния не пустит Россию и Беларусь на сессию ПА ОБСЕ

Румыния не выдала визы делегациям России и Беларуси для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сессия ПА ОБСЕ состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынский портал news.ro.
также направлено против Беларуси, которая поддерживает войну, начатую РФ", - сказал представитель МИД Румынии Раду Филип.
Как пояснил спикер МИД, решение румынской стороны базируется на известной и последовательной позиции Румынии по отношению к РФ, в контексте продолжающейся против Украины захватнической войны.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по безопасности. Она объединяет 57 стран Европы, Азии и Северной Америки. Среди участников ОБСЕ есть Россия, Беларусь и Украина.
Напомним, в феврале 2024 года ОБСЕ активировала "Московский механизм" для расследования гражданских украинцев, которых РФ держит в заложниках.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.