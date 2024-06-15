RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румыния не пустит Россию и Беларусь на сессию ПА ОБСЕ

Фото: Россию и Беларусь не пустили на сессию ПА ОБСЕ (flickr.com rossamagnolia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Румыния не выдала визы делегациям России и Беларуси для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сессия ПА ОБСЕ состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынский портал news.ro.

также направлено против Беларуси, которая поддерживает войну, начатую РФ", - сказал представитель МИД Румынии Раду Филип.

Как пояснил спикер МИД, решение румынской стороны базируется на известной и последовательной позиции Румынии по отношению к РФ, в контексте продолжающейся против Украины захватнической войны.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по безопасности. Она объединяет 57 стран Европы, Азии и Северной Америки. Среди участников ОБСЕ есть Россия, Беларусь и Украина.

Напомним, в феврале 2024 года ОБСЕ активировала "Московский механизм" для расследования гражданских украинцев, которых РФ держит в заложниках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕРоссийская ФедерацияБеларусьРумыния