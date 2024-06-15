Румыния не пустит Россию и Беларусь на сессию ПА ОБСЕ

также направлено против Беларуси, которая поддерживает войну, начатую РФ", - сказал представитель МИД Румынии Раду Филип.

Как пояснил спикер МИД, решение румынской стороны базируется на известной и последовательной позиции Румынии по отношению к РФ, в контексте продолжающейся против Украины захватнической войны.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по безопасности. Она объединяет 57 стран Европы, Азии и Северной Америки. Среди участников ОБСЕ есть Россия, Беларусь и Украина.