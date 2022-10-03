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Румыния провела обыски в подконтрольной "Газпром нефть" компании. Подозревают в шпионаже

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Понедельник 03 октября 2022 18:06
Румыния провела обыски в подконтрольной "Газпром нефть" компании. Подозревают в шпионаже Фото: Румыния провела обыски в подконтрольной "Газпром нефти" компании (Getty Iamges)
Автор: Сергей Пышкин

Румыния начала обыски в сербской компании NIS Petrol, контролируемой российской группой "Газпром нефть". Ее подозревают в шпионаже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Opinia Timisoarei.

Обыски проводились в офисах NIS Petrol и в домах сотрудников компании в Тимишоаре и Бухаресте.

Всего проводилось 9 обысков: 5 из них в Тимишоаре и 3 в столице. Из офисов были изъяты документы и компьютеры.

Согласно данным источника издания, обыски являются частью дела DIICOT, в рамках которого Румыния расследует незаконную передачу компьютерных данных, информации о нефтяных месторождениях в стране и незаконном доступе к системам.

Также не исключается, что важная информация о запасах в западной части страны могла попасть в Сербию или Россию.

Более 8 человек будут доставлены на слушания в штаб-квартиру DIICOT в Тимишоаре.

Следователи сообщают о возможной утечке несанкционированной конфиденциальной информации, связанной с разведкой на месторождениях титея и газа, проводившейся с 2014 года в Тимише.

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