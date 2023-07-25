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Румунія приєдналася до гарантій безпеки для України

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Румунія, Вівторок 25 липня 2023 11:10
Румунія приєдналася до гарантій безпеки для України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Румунії Луміниця Одобеску (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Влада Румунії вирішила приєднатися до Декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Вона була підписана на полях саміту НАТО у Вільнюсі у середині липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Румунії.

Зокрема, про це рішення Румунії стало відомо під час телефонної розмови міністра закордонних справ Луміниці Одобеску з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Голови румунської та американської дипломатії обговорили останні події на Чорному морі, у тому числі наслідки рішення Російської Федерації призупинити участь у Чорноморській ініціативі щодо експорту зерна", - йдеться у заяві.

Крім того, Блінкен і Одобеску засудили нещодавні напади РФ на цивільне населення та річкову та морську інфраструктуру, а також "цинічне ставлення РФ до глобальної продовольчої безпеки".

Одобеску представила заходи, які вже було вжито Румунією, а також заходи, передбачені в короткостроковій та середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

Що відомо про гарантії безпеки для України

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, країни G7 прийняли спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Наразі відомо, що гарантії безпеки для України підтримали Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія. Іспанія, Швеція. І ось тепер і Румунія.

Докладніше про гарантії безпеки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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