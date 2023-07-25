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Румыния присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

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Румыния, Вторник 25 июля 2023 11:10
Румыния присоединилась к гарантиям безопасности для Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Румынии Луминица Одобеску (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Власти Румынии решили присоединиться к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Она была подписана на полях саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

В частности, об этом решении Румынии стало известно во время телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Главы румынской и американской дипломатии обсудили последние события на Черном море, в том числе последствия решения Российской Федерации приостановить участие в Черноморской инициативе по экспорту зерна", - говорится в заявлении.

Кроме того, Блинкен и Одобеску осудили недавние нападения РФ на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру, а также "циничное отношение РФ к глобальной продовольственной безопасности".

Одобеску представила меры, которые уже были приняты Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины

Во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. На данный момент известно, что гарантии безопасности для Украины поддержали Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия. Испания, Швеция. И вот теперь и Румыния.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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