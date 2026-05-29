Румунія пояснила удар російського дрона роботою української ППО

За словами президента Румунії, дрон, що впав у Галаці, був частиною групи з 43 російських безпілотників. Вони були запущені зі сходу та перетнули повітряний простір України, рухаючись приблизно за 20-30 кілометрів на північ від річки Дунай.

"Коли безпілотники пролітали над територією України, частину з них вдалося збити. Проте один дрон, який, найімовірніше, був підбитий над українським містом Рені, змінив свою траєкторію і попрямував у бік румунського Галаца", - сказав Нікушор Дан.

Відповідаючи на запитання про те, чи змінив дрон курс випадково, чи внаслідок цілеспрямованого впливу, він пояснив: безпілотник зазнав кінетичного ураження, що і стало причиною відхилення від маршруту та подальшого падіння.

Протидія безпілотникам

Щодо запитів Румунії до НАТО на постачання засобів протидії дронам, Нікушор Дан заявив, що це "складне технічне питання".

"Залежно від обладнання, якщо ви просите збити безпілотник з літака, ви повинні бути впевнені, що траєкторія ракети, яка збиває безпілотник, не досягне житлових будинків і не завдасть значної шкоди, а також не буде обстрілювати територію України з території Румунії, тому умов багато", - зауважив він.

Радник президента Дмитро Литвин розповів журналістам, що український президент Володимир Зеленський вже поговорив з румунським колегою і у додаткових коментарях немає потреби.

"Щойно говорив з президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії, люди постраждали. Ми домовилися з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що команди обох держав працюють над тим, щоб посилити захист неба.

"Підтримуючи одне одного зараз ми робимо сильнішими наші спільні позиції", - зауважив він.

Удар російського дрона по Румунії

Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час чергової атаки країни-агресорки на Україну один із ворожих дронів залетів на територію Румунії та врізався у дах багатоповерхового будинку в Галаці.

Унаслідок удару виникла пожежа у квартирі на 10-му поверсі. Двоє людей дістали травми, їм надали допомогу медики на місці.