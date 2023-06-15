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Румунія попросить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України

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Четвер 15 червня 2023 12:33
Румунія попросить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України Фото: Румунія попросить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Румунія проситиме Європейську комісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця поточного року.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Румунії Флорін Барбу, пише РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

"Заборона діє до 15 вересня. Я поговорю з колегами з інших країн, і ми будемо просити про продовження до 31 грудня. Крім ріпаку, пшениці, кукурудзи, соняшнику, я спробую додати до 10 продуктів", - заявив Барбу.

Зокрема до списку заборон на імпорт можуть потрапити мед, м'ясо, а також "інші румунські пріоритети, щоб румунські фермери могли продавати місцеву продукцію".

Заборона на імпорт товарів з України

У квітні міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа Європейській комісії із закликом розширити перелік продуктів з України, ввезення яких на територію цих країн має бути заборонено.

Раніше країни скаржилися, що дешеве українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

Вже на початку травня ЄК заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до вищезгаданих країн:

  • пшениці;
  • кукурудзи;
  • ріпаку;
  • насіння соняшнику.

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