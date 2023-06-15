ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румыния попросит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 12:33
Румыния попросит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины Фото: Румыния попросит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Румыния будет просить Европейскую комиссию продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца текущего года.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии Флорин Барбу, пишет РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", - заявил Барбу.

В частности в список запретов на импорт могут попасть мед, мясо, а также "другие румынские приоритеты, чтобы румынские фермеры могли продавать местную продукцию".

Запрет на импорт товаров из Украины

В апреле министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии с призывом расширить список продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.

Ранее страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Уже в начале мая ЕК запретила импорт четырех украинских агропродуктов в вышеупомянутые страны:

  • пшеницы;
  • кукурузы;
  • рапса;
  • семена подсолнечника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Румыния
NEWS
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом