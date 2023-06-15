Румыния попросит ЕС продлить ограничения на импорт зерна из Украины

Румыния будет просить Европейскую комиссию продлить ограничения на импорт зерна из Украины до конца текущего года.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии Флорин Барбу, пишет РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV .

"Запрет действует до 15 сентября. Я поговорю с коллегами из других стран, и мы будем просить о продлении до 31 декабря. Кроме рапса, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, я попробую добавить до 10 продуктов", - заявил Барбу.

В частности в список запретов на импорт могут попасть мед, мясо, а также "другие румынские приоритеты, чтобы румынские фермеры могли продавать местную продукцию".

Запрет на импорт товаров из Украины

В апреле министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии написали письмо Европейской комиссии с призывом расширить список продуктов из Украины, ввоз которых на территорию этих стран должен быть запрещен.

Ранее страны жаловались, что дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Уже в начале мая ЕК запретила импорт четырех украинских агропродуктов в вышеупомянутые страны: