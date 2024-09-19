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Румунія попросила Україну збивати російські дрони, які летять на її територію, - FAZ

Румунія, Четвер 19 вересня 2024 17:23
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Румунія попросила Україну збивати російські дрони, які летять на її територію, - FAZ Фото: Румунія попросила Україну збивати російські дрони, які летять на її територію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, які летять на її територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у середу, 18 вересня, відвідав з робочим візитом Румунію. Там він провів переговори з румунською колегою Лумініцею Одобеску та прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

"Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті збити російські безпілотники", - повідомило видання.

Що передувало

Нагадаємо, під час атаки Росії по Україні, в ніч з 7 на 8 вересня, ударні безпілотники росіян порушили повітряний простір Румунії.

Це був не перший випадок, коли російські дрони залітали на територію країни. Декілька разів на території Румунії знаходили уламки безпілотників.

У Румунії наполягають, що НАТО має вжити "рішучих скоординованих" заходів у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу.

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