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Украина попросила Румынию сбивать российские дроны, которые летят на ее территорию, - FAZ

Румыния, Четверг 19 сентября 2024 17:23
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Украина попросила Румынию сбивать российские дроны, которые летят на ее территорию, - FAZ Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина попросила Румынию сбивать российские беспилотники, которые летят на ее территорию во время атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, 18 сентября, посетил с рабочим визитом Румынию. Там он провел переговоры с румынской коллегой Луминицей Одобеску и премьер-министром страны Марчелом Чолаку.

"Сибига попросила в Бухаресте страну НАТО Румынию сбивать российские беспилотники", - сообщило издание.

Что предшествовало

Напомним, во время атаки России по Украине в ночь с 7 на 8 сентября ударные беспилотники россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

Это был не первый случай, когда российские дроны залетали на территорию страны. Несколько раз на территории Румынии находили обломки беспилотников.

В Румынии настаивают, что НАТО должно принять "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, в ходе которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, вторгаются в воздушное пространство Альянса.

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