Румунія почала купувати електрику з України через кризу з АЕС

Імпортована з України електроенергія необхідна для стабілізації румунського ринку та покриття нестачі потужностей. Головною причиною дефіциту стала незапланована зупинка енергоблоку №1 АЕС "Чернаводе".

Ситуацію в регіональній енергосистемі додатково ускладнила посуха. Зокрема, через брак опадів рівень води в річці Дунай впав до вкрай низьких позначок, що суттєво обмежило можливості місцевої гідрогенерації та підвищило ризики для всієї системи.

Закупівля української електроенергії відбувається за безпосередньої участі молдовського постачальника Energocom. У Nuclearelectrica підкреслили, що партнерство між компаніями має тривалу історію та було офіційно закріплене Меморандумом про взаєморозуміння у 2023 році.

Якщо раніше Румунія допомагала Молдові гарантувати енергетичну безпеку, то зараз молдовська сторона надає взаємну підтримку для збереження стійкості Національної енергетичної системи Румунії.