Румыния начала покупать электричество из Украины из-за кризиса с АЭС

Импортируемая из Украины электроэнергия необходима для стабилизации румынского рынка и покрытия недостатка мощностей. Главной причиной дефицита стала незапланированная остановка 1-го энергоблока АЭС "Чернаводе".

Ситуацию в региональной энергосистеме дополнительно усугубила засуха. В частности, за неимением осадков уровень воды в реке Дунай упал до крайне низких отметок, что существенно ограничило возможности местной гидрогенерации и повысило риски для всей системы.

Закупка украинской электроэнергии производится при непосредственном участии молдавского поставщика Energocom. В Nuclearelectrica подчеркнули, что партнерство между компаниями имеет длительную историю и было официально закреплено Меморандумом о взаимопонимании в 2023 году.

Если раньше Румыния помогала Молдове обеспечить энергетическую безопасность, то сейчас молдавская сторона оказывает взаимную поддержку для сохранения устойчивости Национальной энергетической системы Румынии.