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Румыния начала покупать электричество из Украины из-за кризиса с АЭС

15:32 03.08.2026 Пн
2 мин
В сети страны возник дефицит из-за остановки энергоблока АЭС и засухи
aimg Валерий Ульяненко
Фото: электроэнергия (Getty Images)

Румынская компания Nuclearelectrica начала покупать электроэнергию с Украины при поддержке молдавского поставщика Energocom. Это позволит покрыть дефицит, возникший из-за остановки энергоблока АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Nuclearelectrica.

Импортируемая из Украины электроэнергия необходима для стабилизации румынского рынка и покрытия недостатка мощностей. Главной причиной дефицита стала незапланированная остановка 1-го энергоблока АЭС "Чернаводе".

Ситуацию в региональной энергосистеме дополнительно усугубила засуха. В частности, за неимением осадков уровень воды в реке Дунай упал до крайне низких отметок, что существенно ограничило возможности местной гидрогенерации и повысило риски для всей системы.

Закупка украинской электроэнергии производится при непосредственном участии молдавского поставщика Energocom. В Nuclearelectrica подчеркнули, что партнерство между компаниями имеет длительную историю и было официально закреплено Меморандумом о взаимопонимании в 2023 году.

Если раньше Румыния помогала Молдове обеспечить энергетическую безопасность, то сейчас молдавская сторона оказывает взаимную поддержку для сохранения устойчивости Национальной энергетической системы Румынии.

Напомним, в Румынии военные готовятся взорвать скалу на Дунае, чтобы обеспечить бесперебойную работу атомного реактора. Необходимость таких действий возникла из-за критического обмеления реки, вызванного длительной засухой.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного падения уровня воды в Дунае под угрозой оказалась и работа единой атомной электростанции Венгрии. Власти страны предупреждали, что дальнейшее обмеление реки может привести к ее остановке.

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