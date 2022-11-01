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"Газпром" на 50% скоротив постачання газу в Молдову

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Молдова, Вівторок 01 листопада 2022 09:59
"Газпром" на 50% скоротив постачання газу в Молдову Фото: "Газпром" на 50% скоротив постачання газу в Молдову (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн ​​кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрея Спину.

Спину зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.

Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник - Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Міністр зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим. "Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності", - звернувся він до громадян.

Спину підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 31 жовтня на півночі Молдови впала російська ракета, яку збила українська система протиповітряної оборони. Інформації щодо жертв немає, проте пошкоджені вікна кількох будинків у Наславчі.

Також ми писали, що Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови затвердила заходи економії електроенергії під час кризи. Людей попросили не користуватись ліфтами у визначені години, понизити температуру у приміщеннях, обмежити роботу ескалаторів, скоротити освітлення в будинках.

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Газпром Російська Федерація Молдова
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