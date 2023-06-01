Румунія підтримує Україну на шляху до вступу в НАТО, - президент Йоханніс

У межах візиту до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти Зеленський провів переговори з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Політики наголосили на важливості нарощування підтримки України на шляху до ЄС і НАТО. Свідченням такої позиції з боку Румунії стало підписання главами держав декларації про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Спільна декларація

У декларації зазначається, що президенти України Румунії:

вітають значні досягнення України у просуванні на шляху до вступу в ЄС;

підтверджують свій намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до НАТО та імплементації стандартів Альянсу;

висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо міжнародних гарантій безпеки України до набуття повноцінного членства в НАТО.

Зазначається, що Румунія й далі сприятиме міцній та ефективній політичній і практичній підтримці України з боку НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності України ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Зокрема, Румунія відзначає, що підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, щойно дозволять умови.

Водночас Україна буде продовжувати поглиблення взаємосумісності з НАТО та модернізацію сфери безпеки та Збройних сил.

Також Україна наголошує, що високо цінує політичну та практичну допомогу, яку надає Румунія в період повномасштабної російської агресії, включно з прийняттям біженців, транзитом міжнародної допомоги, сприянням експорту зерна, підтримкою зусиль України із самооборони та стійкості, зокрема розбудовою оборонних спроможностей. Так, Україна вітає зусилля та ініціативи Румунії щодо повоєнної відбудови країни.

Окрім того, Румунія обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, та продовжуватиме надавати допомогу Україні й закликати до посилення міжнародної допомоги та підтримки держави.

Переговори

Зеленський та Йоханніс також обговорили подальші кроки в допомозі Україні з боку Румунії з метою протистояння російському вторгненню, зокрема посилення міжнародної санкційної політики та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Окрему увагу було приділено питанню реалізації української формули миру як основи для забезпечення сталого справедливого миру на континенті й відновлення світового порядку.

Під час зустрічі лідери обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонньої взаємодії, зокрема у сферах торгівлі й логістики, а також співпраці на гуманітарному напрямі.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройду у липні, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, країна очікує на "графік вступу".

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Тим часом в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.