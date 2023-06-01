Румыния поддерживает Украину на пути к вступлению в НАТО, - президент Йоханнис

В рамках визита в Молдову на саммит Европейского политического сообщества Зеленский провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Политики отметили важность наращивания поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО. Свидетельством такой позиции со стороны Румынии стало подписание главами государств декларации о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Совместная декларация

В декларации отмечается, что президенты Украины Румынии:

приветствуют значительные достижения Украины в продвижении на пути вступления в ЕС;

подтверждают свое намерение увеличить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в НАТО и имплементации стандартов Альянса;

выражают готовность провести двусторонние консультации по международным гарантиям безопасности Украины до обретения полноценного членства в НАТО.

Отмечается, что Румыния и дальше будет способствовать прочной и эффективной политической и практической поддержке Украины со стороны НАТО, направленной на обеспечение возможности Украины эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

В частности, Румыния отмечает, что поддерживает Украину в том, чтобы стать членом НАТО, как только разрешат условия.

В то же время, Украина будет продолжать углубление взаимосовместимости с НАТО и модернизацию сферы безопасности и Вооруженных сил.

Также Украина подчеркивает, что высоко ценит политическую и практическую помощь, которую оказывает Румыния в период полномасштабной российской агрессии, включая принятие беженцев, транзит международной помощи, содействие экспорту зерна, поддержку усилий Украины по самообороне и устойчивости, в том числе развитие оборонных возможностей. Так, Украина приветствует усилия и инициативы Румынии по послевоенному восстановлению страны.

Кроме того, Румыния обещает поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будет продолжать оказывать помощь Украине и призывать к усилению международной помощи и поддержке государства.

Переговоры

Зеленский и Йоханнис также обсудили дальнейшие шаги в помощи Украине со стороны Румынии с целью противостояния российскому вторжению, в частности, усилению международной санкционной политики и привлечению России к ответственности за военные преступления.

Отдельное внимание было уделено вопросу реализации украинской формулы мира как основы обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка.

В ходе встречи лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, в частности в сфере торговли и логистики, а также сотрудничества в гуманитарном направлении.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после окончания боевых действий. Однако страна хочет на саммите Альянса в Вильнюсе, которій пройдет в июле, получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. В частности, как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, страна ожидает "графика вступления".

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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