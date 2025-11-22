Румунія піднімала у повітря літаки F-16 через атаку РФ на Одеську область

"Два винищувачі F-16 Fighting Falcon були підняті в повітря в ніч з 21 на 22 листопада з 86-ї авіабази для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною в контексті атак, здійснених Російською Федерацією поблизу річкового кордону з Румунією", - зазначили у Міноборони країни.

Зазначається, що о 01:33 було надіслано повідомлення Ro-Alert для півночі повіту Тулча після посилення атак та виявлення безпілотників в районі Ізмаїла.

Вторгнень безпілотників у повітряний простір Румунії не зафіксовано, а літаки F-16 Fighting Falcon повернулись на 86-ту авіабазу в Борчі о 3:42.

"Ми постійно контактуємо з нашими союзниками, обмінюємося оперативною інформацією в режимі реального часу та діємо рішуче, щоб гарантувати безпеку Румунії та східного флангу НАТО", - додали у оборонному відомстві.

Раніше повідомлялось, що під час нічної комбінованої атаки росіян на Україну 19 листопада один безпілотник на 8 км залетів на територію Румунії, через що у повітря підіймали літаки F-16 та Eurofighter.