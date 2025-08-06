Румунія підіймала винищувачі F-16 через "Шахеди" біля кордону

За даними відомства, радіолокаційні системи виявили повітряні цілі в українському повітряному просторі неподалік повіту Тулча. О 01:10 жителів північної частини регіону попередили через систему RO-Alert про можливість падіння уламків та закликали вжити заходів безпеки.

Для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16. У Міноборони уточнили, що несанкціонованого вторгнення в національний повітряний простір зафіксовано не було.

"Міністерство оборони проводитиме перевірки в цьому районі, а союзники по НАТО будуть поінформовані в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

У румунському оборонному відомстві рішуче засудили "ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право та загрожують регіональній безпеці".