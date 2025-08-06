Румунія підіймала винищувачі F-16 через "Шахеди" біля кордону

Сьогодні вночі Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку російських "Шахедів" на Ізмаїльській район Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерва оборони Румунії.
За даними відомства, радіолокаційні системи виявили повітряні цілі в українському повітряному просторі неподалік повіту Тулча. О 01:10 жителів північної частини регіону попередили через систему RO-Alert про можливість падіння уламків та закликали вжити заходів безпеки.
Для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16. У Міноборони уточнили, що несанкціонованого вторгнення в національний повітряний простір зафіксовано не було.
"Міністерство оборони проводитиме перевірки в цьому районі, а союзники по НАТО будуть поінформовані в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.
У румунському оборонному відомстві рішуче засудили "ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право та загрожують регіональній безпеці".
Нагадаємо, вночі, 6 серпня, росіяни завдали удару дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти газової інфраструктури.
Як проінформував голова ОВА Кіпер, вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.
Тим часом у Румунії через атаку на Одещину оголошували повітряну тривогу. Жителі Румунії бачили пожежу, яка спалахнула після нальоту дронів.