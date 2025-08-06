Румыния поднимала истребители F-16 из-за "Шахеды" у границы

По данным ведомства, радиолокационные системы обнаружили воздушные цели в украинском воздушном пространстве недалеко от уезда Тулча. В 01:10 жителей северной части региона предупредили через систему RO-Alert о возможности падения обломков и призвали принять меры безопасности.

Для мониторинга ситуации в воздух подняли два истребителя F-16. В Минобороны уточнили, что несанкционированного вторжения в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.

"Министерство обороны будет проводить проверки в этом районе, а союзники по НАТО будут проинформированы в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

В румынском оборонном ведомстве решительно осудили "эти агрессивные и неоправданные действия Российской Федерации, которые вопиюще нарушают международное право и угрожают региональной безопасности".