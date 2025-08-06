Румыния поднимала истребители F-16 из-за "Шахеды" у границы

Сегодня ночью Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки российских "Шахедов" на Измаильский район Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
По данным ведомства, радиолокационные системы обнаружили воздушные цели в украинском воздушном пространстве недалеко от уезда Тулча. В 01:10 жителей северной части региона предупредили через систему RO-Alert о возможности падения обломков и призвали принять меры безопасности.
Для мониторинга ситуации в воздух подняли два истребителя F-16. В Минобороны уточнили, что несанкционированного вторжения в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.
"Министерство обороны будет проводить проверки в этом районе, а союзники по НАТО будут проинформированы в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
В румынском оборонном ведомстве решительно осудили "эти агрессивные и неоправданные действия Российской Федерации, которые вопиюще нарушают международное право и угрожают региональной безопасности".
Напомним, ночью, 6 августа, россияне нанесли удар дронами-камикадзе по Измаильскому району Одесской области. В результате обстрела повреждены объекты газовой инфраструктуры.
Как проинформировал глава ОВА Кипер, огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.
Тем временем в Румынии из-за атаки на Одесскую область объявляли воздушную тревогу. Жители Румынии видели пожар, который вспыхнул после налета дронов.