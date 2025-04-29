Румунія підіймала F-16 і Eurofighter на тлі атаки дронів РФ на Україну: подробиці

Румунія, в ніч на вівторок, 29 квітня, підіймала у небо авіацію на тлі атаки російських дронів на прикордонні райони України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії.
Під час нової атаки РФ на Україну в Румунії близько 23:30 (за місцевим часом) оголосили повітряну тривогу в окрузі Тульча. Населення північно-східної частини регіону попередили через систему RO-ALERT.
"Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони постійно контролювали повітряний простір у зоні", - сказано у заяві румунського оборонного відомства.
Два літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії та два літаки Eurofighter Військово-повітряних сил Італії, які перебували в службі повітряної поліції, піднялись у повітря, щоб виконувати завдання з спостереження та захисту румунського повітряного простору.
Відбій повітряної тривоги було оголошено у вівторок, 29 квітня, близько 04:50 (за місцевим часом), бойові літаки повернулися на авіабази дислокації.
"Система радіолокаційного спостереження Румунії вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників, задіяних в атаці, на дуже короткий час перетнула національний повітряний простір на відстань до 500 метрів", - заявили в Міноборони Румунії.
Останній контакт з цією повітряною ціллю був виявлений на території України, додали у відомстві.
У вівторок Міноборони перевірятиме райони можливого падіння уламків дронів і стежитиме за повітряним простором. У відомстві засудили атаки РФ на Україну як незаконні та такі, що порушують міжнародне право.
Увечері 28 квітня Росія атакувала Україну ударними дронами з кількох напрямків. Через загрозу повітря в багатьох регіонах - південних, північних, центральних та в Києві - оголошували тривогу.
Зокрема, на Київ та область ворог випустив понад десять ударних безпілотників.
"Внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих дронів. З них 9 знищено засобами ППО. 2 - радіолокаційно втрачені", - сказано у повідомленні.
За даними Повітряних сил у ніч на 29 квітня 2025 року, з 23:00 28 квітня, противник атакував 100-та ударних дронів та безпілотниками-імітаторами інших типів.
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