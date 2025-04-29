Румыния поднимала F-16 и Eurofighter на фоне атаки дронов РФ на Украину: подробности

Во время новой атаки РФ на Украину в Румынии около 23:30 (по местному времени) объявили воздушную тревогу в округе Тульча. Население северо-восточной части региона предупредили через систему RO-ALERT.

"Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны постоянно контролировали воздушное пространство в зоне", - говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два самолета Eurofighter Военно-воздушных сил Италии, которые находились в службе воздушной полиции, поднялись в воздух, чтобы выполнять задачи по наблюдению и защите румынского воздушного пространства.

Отбой воздушной тревоги был объявлен во вторник, 29 апреля, около 04:50 (по местному времени), боевые самолеты вернулись на авиабазы дислокации.

"Система радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, задействованных в атаке, на очень короткое время пересекла национальное воздушное пространство на расстояние до 500 метров", - заявили в Минобороны Румынии.

Последний контакт с этой воздушной целью был обнаружен на территории Украины, добавили в ведомстве.

Во вторник Минобороны будет проверять районы возможного падения обломков дронов и следить за воздушным пространством. В ведомстве осудили атаки РФ на Украину как незаконные и нарушающие международное право.