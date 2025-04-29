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Румыния поднимала F-16 и Eurofighter на фоне атаки дронов РФ на Украину: подробности

Иллюстративное фото: самолет Eurofighter (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Румыния, в ночь на вторник, 29 апреля, поднимала в небо авиацию на фоне атаки российских дронов на приграничные районы Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии.

Во время новой атаки РФ на Украину в Румынии около 23:30 (по местному времени) объявили воздушную тревогу в округе Тульча. Население северо-восточной части региона предупредили через систему RO-ALERT.

"Системы мониторинга и наблюдения Министерства национальной обороны постоянно контролировали воздушное пространство в зоне", - говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

Два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии и два самолета Eurofighter Военно-воздушных сил Италии, которые находились в службе воздушной полиции, поднялись в воздух, чтобы выполнять задачи по наблюдению и защите румынского воздушного пространства.

Отбой воздушной тревоги был объявлен во вторник, 29 апреля, около 04:50 (по местному времени), боевые самолеты вернулись на авиабазы дислокации.

"Система радиолокационного наблюдения Румынии указала на возможность того, что траектория одного из беспилотников, задействованных в атаке, на очень короткое время пересекла национальное воздушное пространство на расстояние до 500 метров", - заявили в Минобороны Румынии.

Последний контакт с этой воздушной целью был обнаружен на территории Украины, добавили в ведомстве.

Во вторник Минобороны будет проверять районы возможного падения обломков дронов и следить за воздушным пространством. В ведомстве осудили атаки РФ на Украину как незаконные и нарушающие международное право.

Ночной обстрел Украины

Вечером 28 апреля Россия атаковала Украину ударными дронами с нескольких направлений. Из-за угрозы воздуха во многих регионах - южных, северных, центральных и в Киеве - объявляли тревогу.

В частности, на Киев и область враг выпустил более десяти ударных беспилотников.

"В результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских дронов. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны", - сказано в сообщении.

По данным Воздушных сил в ночь на 29 апреля 2025 года, с 23:00 28 апреля, противник атаковал 100 ударных дронов и беспилотниками-имитаторами других типов.

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