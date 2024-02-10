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Румунія підіймала F-16 через нічні удари Росії по Одеській області

Фото: Румунія підіймала F-16 через нічні удари Росії по Одеській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Румунія підіймала в повітря винищувачі F-16 під час масованої атаки Росії на Україну, у ніч на 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

О 00:48 було передано повідомлення про надзвичайну ситуацію повітам Тульча й Рені. Відбій повітряної тривоги було оголошено вже о 02:50. 

З військово-повітряної бази Фетешті підіймали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".

Вже о 5 ранку повітам Тульча й Рені знову було передано повідомлення про надзвичайну ситуацію. Винищувачі були готові до виконання місії з патрулювання повітряного простору, але цього разу їх вирішили не підіймати у повітря. 

Відбій повітряної тривоги в повітах оголосили вже о 06:20.

Підкреслюється, що під час тривог порушення румунського повітряного простору не було зафіксовано. Втім, місцевість у Тулчі про всяк випадок додатково перевіряють. 

Масована атака на Україну

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Як розповідав голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, вночі ворог запустив проти регіону три хвилі дронів

  • першу хвилю спрямував на Одесу. Уламки одного з БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури;
  • друга та треті хвилі були направлені проти припортової інфраструктури Подунав'я. 

Також терористи атакували й цивільну інфраструктуру Ізмаїла. 

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