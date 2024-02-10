Три хвилі "Шахедів", четверо поранених. Відомі подробиці атаки на Одеську область

У ніч на 10 лютого російські терористи тричі атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Перша хвиля дронів

Першу хвилю ворог спрямував на Одесу. Всі 9 "Шахедів" були знищені нашою протиповітряною обороною.

Уламки одного із БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. Один із працівників підприємства отримав осколкове поранення. Його госпіталізували.

Друга й третя хвилі атак

Ворог спрямував дрони по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Протиповітряна оборона знищила 12 БпЛА.

Внаслідок ударів постраждали троє співробітників припортових підприємств. Чоловіки отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Усі були госпіталізовані, наразі один із постраждалих у важкому стані.

Удар по Ізмаїлу

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла:

понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів;

пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки;

в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

"Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража", - пише Кіпер.

Масована атака на Україну

У ніч на 10 лютого терористи застосували проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Ворог запускав дрони з:

Балаклави, Крим;

мису Чауда, Крим;

Курської області, Росія.

Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

До відбиття нападу були залучені:

підрозділи зенітних ракетних військ;

підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України;

засоби радіоелектронної боротьби.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Подробиці російського удару по харківській АЗС - в матеріалі РБК-Україна.