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Три хвилі "Шахедів", четверо поранених. Відомі подробиці атаки на Одеську область

Субота 10 лютого 2024 09:50
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Три хвилі "Шахедів", четверо поранених. Відомі подробиці атаки на Одеську область Фото: відомі подробиці атаки на Одеську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 лютого російські терористи тричі атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Перша хвиля дронів

Першу хвилю ворог спрямував на Одесу. Всі 9 "Шахедів" були знищені нашою протиповітряною обороною.

Уламки одного із БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. Один із працівників підприємства отримав осколкове поранення. Його госпіталізували.

Друга й третя хвилі атак

Ворог спрямував дрони по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Протиповітряна оборона знищила 12 БпЛА.

Внаслідок ударів постраждали троє співробітників припортових підприємств. Чоловіки отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Усі були госпіталізовані, наразі один із постраждалих у важкому стані.

Удар по Ізмаїлу

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла:

  • понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів;
  • пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки;
  • в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

"Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража", - пише Кіпер.

Масована атака на Україну

У ніч на 10 лютого терористи застосували проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Ворог запускав дрони з:

  • Балаклави, Крим;
  • мису Чауда, Крим;
  • Курської області, Росія.

Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

До відбиття нападу були залучені:

  • підрозділи зенітних ракетних військ;
  • підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України;
  • засоби радіоелектронної боротьби.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Подробиці російського удару по харківській АЗС - в матеріалі РБК-Україна.

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