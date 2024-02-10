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Румыния поднимала F-16 из-за ночных ударов России по Одесской области

Фото: Румыния поднимала F-16 из-за ночных ударов России по Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Румыния поднимала в воздух истребители F-16 во время массированной атаки России на Украину в ночь на 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

В 00:48 было передано сообщение о чрезвычайной ситуации уездам Тульча и Рени. Отбой воздушной тревоги был объявлен уже в 02:50.

С военно-воздушной базы Фетешти поднимали самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации".

Уже в 5 утра уездам Тульча и Рени снова было передано сообщение о чрезвычайной ситуации. Истребители были готовы к выполнению миссии по патрулированию воздушного пространства, но на этот раз их решили не поднимать в воздух. 

Отбой воздушной тревоги в уездах объявили уже в 06:20.

Подчеркивается, что во время тревог нарушения румынского воздушного пространства не было зафиксировано. Впрочем, местность в Тулче на всякий случай дополнительно проверяют.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Как рассказывал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, ночью враг запустил против региона три волны дронов

  • первую волну направил на Одессу. Обломки одного из БпЛА повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры;
  • вторая и третьи волны были направлены против припортовой инфраструктуры Подунавья. 

Также террористы атаковали и гражданскую инфраструктуру Измаила.

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