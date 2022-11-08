Румунія накопичила до зими рекордні запаси газу

"Ми перевищили три мільярди кубометрів природного газу у сховищах! Абсолютний рекорд! Сьогодні, 7 листопада, у нас у сховищах 97,75% природного газу - 3000,7 мільйони кубометрів!", - написав міністр.

За його словами, взимку у країни не буде проблем з газом. Населення та економіка не постраждають.

Румунія виконала вимогу Європейської комісії щодо заповнення принаймні 80% сховищ до середини вересня.