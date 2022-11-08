Румыния накопила до зимы рекордные запасы газа

Румыния накануне зимы имеет более трех миллиардов кубометров природного газа в хранилищах, что является рекордным количеством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Румынии Вирджила Попеску.
"Мы превысили три миллиарда кубометров природного газа в хранилищах! Абсолютный рекорд! Сегодня, 7 ноября, у нас в хранилищах 97,75% природного газа - 3000,7 миллиона кубометров!", - написал министр.
По его словам, зимой у страны не будет проблем с газом. Население и экономика не пострадают.
Румыния выполнила требование Европейской комиссии по заполнению не менее 80% хранилищ до середины сентября.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Румыния помогла Молдове с поставками электроэнергии после того, как страна лишилась украинского импорта.
Также раньше мы писали, что Румыния начала обыски в сербской компании NIS Petrol, контролируемой российской группой "Газпром нефть". Ее подозревают в шпионаже.
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