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Румыния накопила до зимы рекордные запасы газа

Фото: Румыния накопила до зимы рекордные запасы газа (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Румыния накануне зимы имеет более трех миллиардов кубометров природного газа в хранилищах, что является рекордным количеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Румынии Вирджила Попеску.

"Мы превысили три миллиарда кубометров природного газа в хранилищах! Абсолютный рекорд! Сегодня, 7 ноября, у нас в хранилищах 97,75% природного газа - 3000,7 миллиона кубометров!", - написал министр.

По его словам, зимой у страны не будет проблем с газом. Население и экономика не пострадают.

Румыния выполнила требование Европейской комиссии по заполнению не менее 80% хранилищ до середины сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Румыния помогла Молдове с поставками электроэнергии после того, как страна лишилась украинского импорта.

Также раньше мы писали, что Румыния начала обыски в сербской компании NIS Petrol, контролируемой российской группой "Газпром нефть". Ее подозревают в шпионаже.

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