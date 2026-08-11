Румунія може зупинити останній діючий реактор АЕС вже за лічені дні

Останній діючий реактор АЕС у Румунії можуть зупинити вже 13 серпня, якщо рівень Дунаю продовжить падати, попри спроби врятувати станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Румунська державна атомна енергетична компанія Nuclearelectrica заявила, що розглядає можливість зупинки реактора через подальше зниження рівня води в Дунаї. Це відбувається попри заходи, яких країна вживає, щоб забезпечити станцію достатньою кількістю води для охолодження.

Що відбувається

АЕС у Чернаводі має два реактори, розташовані на Дунаї. Разом вони забезпечують близько п'ятої частини виробництва електроенергії Румунії.

Наприкінці липня через рекордно низький рівень води вже довелося зупинити один із реакторів. Тепер під загрозою опинився і другий, який залишається єдиним діючим атомним енергоблоком країни.

У Nuclearelectrica зазначили, що остаточне рішення залежатиме від прогнозів погоди, подальшої динаміки рівня Дунаю та технічних параметрів роботи станції.

"Можливість контрольованого відключення (другого реактора) залежить від прогнозів погоди на найближчий період, зниження рівня води в Дунаї та експлуатаційних параметрів", - заявили в компанії.

У вівторок рівень води в Дунаї на ділянці, де річка входить на територію Румунії, знизився до нового історичного мінімуму. Витрата води становила близько 1370 кубометрів на секунду.

За словами директора державного агентства з управління водними ресурсами, зупинка реактора за таких умов може стати неминучою.

Румунія намагається врятувати роботу АЕС

Щоб зберегти можливість роботи реактора, румунська влада вже вдалася до нетипових заходів. Зокрема, у Дунаї підірвали скельну перешкоду, провели днопоглиблення та затопили баржі з камінням. Їх використали для перенаправлення течії в напрямку атомної станції.

Однак рівень води продовжує знижуватися.

На тлі ситуації Румунія оголосила енергетичну надзвичайну ситуацію на весь серпень. Підприємства та населення закликали добровільно скоротити споживання електроенергії у вечірні години пікового навантаження.

Також уряд підготував механізм поетапного обмеження електропостачання для промислових споживачів, якщо ситуація вимагатиме таких заходів.