Румыния может остановить последний действующий реактор АЭС уже в считанные дни
Последний действующий реактор АЭС в Румынии может быть остановлен уже 13 августа, если уровень Дуная продолжит падать, несмотря на попытки спасти станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Румынская государственная атомная энергетическая компания Nuclearelectrica заявила, что рассматривает возможность остановки реактора из-за дальнейшего снижения уровня воды в Дунае. Это происходит несмотря на меры, предпринимаемые страной, чтобы обеспечить станцию достаточным количеством воды для охлаждения.
Что происходит
АЭС в Черноводе имеет два реактора, расположенных на Дунае. Итого они обеспечивают около пятой части производства электроэнергии Румынии.
В конце июля из-за рекордно низкого уровня воды уже пришлось остановить один из реакторов. Теперь под угрозой оказался и второй, остающийся единственным действующим атомным энергоблоком страны.
Nuclearelectrica отметили, что окончательное решение будет зависеть от прогнозов погоды, дальнейшей динамики уровня Дуная и технических параметров работы станции.
"Возможность контролируемого отключения (второго реактора) зависит от прогнозов погоды на ближайший период, снижения уровня воды в Дунае и эксплуатационных параметров", – заявили в компании.
Во вторник уровень воды в Дунае на участке, где река входит на территорию Румынии, снизился до нового исторического минимума. Расход воды составил около 1370 кубометров в секунду.
По словам директора государственного агентства по управлению водными ресурсами, остановка реактора в таких условиях может стать неизбежной.
Румыния пытается спасти работу АЭС
Чтобы сохранить возможность работы реактора, румынская власть уже прибегла к нетипичным мерам. В частности, в Дунае взорвали скальное препятствие, провели дноуглубление и затопили баржи с камнями. Их использовали для перенаправления течения в направлении атомной станции.
Однако уровень воды продолжает снижаться.
На фоне ситуации Румыния объявила энергетическую чрезвычайную ситуацию во весь август. Предприятия и население призвали добровольно сократить потребление электроэнергии в вечерние часы пиковой нагрузки.
Также правительство подготовило механизм поэтапного ограничения электроснабжения для промышленных потребителей, если ситуация потребует таких мер.
Между тем, Nuclearelectrica начала покупать электроэнергию из Украины при поддержке молдавского поставщика Energocom.
Это позволит покрыть дефицит, возникший из-за остановки энергоблока АЭС.
Проблемы с уровнем Дуная возникли не только в Румынии. В соседней Венгрии, расположенной выше по течению, из-за рекордного падения уровня воды останавливали АЭС "Пакш".