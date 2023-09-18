Румунія може тимчасово заборонити імпорт українського зерна

Він заявив, що чекає на пропозиції щодо ліцензування експорту зернових від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, яку він збирається обговорити.

Чолаку зазначив, що Єврокомісія попросила ввести систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС. За його словами, Шмигаль дотримувався тієї ж позиції, заявивши, що все одно буде потрібен дуже суворий контроль.

Прем'єр Румунії додав, що після рішення Єврокомісії не продовжувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію "до Румунії не було ввезено жодного кілограма пшениці або чогось іншого". Він зазначив, що на жодній митниці не було жодного запиту на експорт зерна.

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра сільського господарства і міністра економіки зробити спільний наказ про те, що на 30 днів, поки все не буде з'ясовано, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде", - сказав Чолаку.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

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