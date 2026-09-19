Румунія хоче розвивати оборонку з Україною та готова ділитись ядерними технологіями

Румунія готова розвивати оборонне виробництво за умови залучення інвестицій, а також ділитися з Україною технологіями та досвідом у сфері ядерної енергетики.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан під час саміту C8, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу.
За словами Нікушора Дана, Румунія має давні традиції в оборонній промисловості, необхідну виробничу базу та кваліфікованих працівників.
Тому Бухарест готовий розвивати оборонне виробництво за умови залучення інвестицій і ділитися з Україною технологіями та досвідом в ядерній енергетиці.
Водночас румунський лідер зазначив, що протягом останніх 30 років оборонна галузь країни не мала належного управління.
Окремо Дан наголосив на досвіді країни в ядерній сфері. За його словами, Румунія має близько 50 років досвіду в цій галузі та підготовлених фахівців у сфері технологій та інженерії.
Політик каже - ці фахівці готові до співпраці з країнами Карпатського регіону, зокрема до обміну технологіями та досвідом у сфері ядерної енергетики.
Нагадаємо, Україна створила новий формат співпраці під назвою "Карпатська вісімка" (С8). Він покликаний посилити взаємодію країн регіону у сфері безпеки, енергетики та економіки.
Тому 18 вересня в Україні пройшов саміт С8, до якого увійшли Румунія, Сербія. Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Європейський Союз загалом.
Створення альянсу має зблизити країни та сформувати новий майданчик для розв'язання спільних завдань, про що заявив президент Володимир Зеленський.
Слід зазначити, що Румунія також час від часу страждає від провакцій з російськими дронами, які нерідко кружляють біля її кордонів, а іноді навіть перетинають його.
Саме тому Бухарест схильний до зміцнення оборонного співробітництва з Україною та країнами карпатського регіону.