Румыния хочет развивать оборонку с Украиной и готова делиться ядерными технологиями

По словам Никушора Дана, у Румынии есть давние традиции в оборонной промышленности, необходимая производственная база и квалифицированные работники.

Поэтому Бухарест готов развивать оборонное производство при условии привлечения инвестиций и делиться с Украиной технологиями и опытом в ядерной энергетике.

В то же время румынский лидер отметил, что за последние 30 лет оборонная отрасль страны не имела должного управления.

Отдельно Дан отметил опыт страны в ядерной сфере. По его словам, Румыния имеет около 50 лет опыта в этой области и подготовленных специалистов в области технологий и инженерии.

Политик говорит, что эти специалисты готовы к сотрудничеству со странами Карпатского региона, в частности, к обмену технологиями и опытом в сфере ядерной энергетики.