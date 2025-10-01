Румунія форсує спільне з Україною виробництво дронів для захисту НАТО

За словами міністра, переговори з Україною розпочалися ще до серії порушень повітряного простору останніми тижнями, в яких звинуватили Росію.

Вона зазначила, що Румунія вважає стратегічно важливим краще захистити східний фланг, особливо в сфері протиповітряної оборони.

"Тому те, що ми робимо в цьому напрямку, - це створюємо необхідні партнерства, наприклад, з Україною, щоб будувати оборонні дрони для майбутнього. Ми віримо у нашу здатність швидко втілити це в реальність", - заявила Цою на полях щорічної зустрічі світових лідерів у Генасамблеї ООН.