Румунія не буде забороняти імпорт українського зерна, але намагатиметься його обмежити

Румунія не збирається забороняти імпорт українського продовольства, проте буде намагатися його обмежити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр сільського господарства Румунії Петре Деа заявив, що країна не буде в односторонньому порядку забороняти імпорт українських зернових та чекатиме, поки Європейська комісія застосує заходи для допомоги фермерам Центральної та Східної Європи.

Проте, як повідомляє видання, Деа після зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським у Бухаресті зазначив, що країни будуть консультуватися щотижня щодо очікуваних обсягів зерна, намагаючись обмежити імпорт.

Нагадаємо, раніше в Румунії зазначали, що хочуть обмежити імпорт українського зерна, але повністю забороняти його не будуть.

Додамо, що 15 квітня Польща заборонила імпорт зерна та іншого продовольства з України, але 18 квітня домовилася про поновлення транзиту.

Окрім того, Угорщина заборонила імпорт 25 продуктів з України, про схожі рішення думають у Словаччині та Болгарії.

Тим часом Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна.

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