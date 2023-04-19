ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Румунія обговорить з Україною обмеження імпорту зерна

Новость на русском →
Бухарест, Середа 19 квітня 2023 17:18
Румунія обговорить з Україною обмеження імпорту зерна Фото: Румунія обговорить з Україною обмеження імпорту зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Румунія хоче обмежити імпорт українського зерна, але повністю забороняти його не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства Румунії.

У відомстві розповідають, що сьогодні міністр сільського господарства Румунії Петре Деа провів переговори з українським колегою Миколою Сольським.

"Міністр направив українській стороні запит на оперативне визначення рішень щодо обмеження експорту зернових та олійних культур (соняшника, ріпаку) до Румунії з огляду на труднощі, з якими зіткнулися румунські фермери", - сказано в повідомленні міністерства.

При цьому Україну повідомили про те, що Румунія встановлює контроль безпосередньо на митниці для всіх агропродовольчих товарів. Він передбачає відбір проб для перевірки відповідно до європейського законодавства, а не у місці призначення, як це відбувалося досі.

Також Бухарест вирішив запровадити додаткові заходи безпеки (опечатування та моніторинг) для транспорту, який перевозить українське зерно транзитом.

Міністри домовилися провести переговори в п'ятницю, 21 квітня, для того, щоб знайти вирішення проблеми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правляча Соціал-демократична партія Румунії закликала уряд запровадити заборону на імпорт українського зерна.

Також ми писали, що Угорщина запровадила заборону на ввезення 25 продуктів та зернових з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики Румунія Микола Сольський зерновий коридор
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу