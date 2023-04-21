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Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но постарается его ограничить

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 11:56
Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но постарается его ограничить Фото: Румыния не будет запрещать импорт украинского зерна, но постарается его ограничить (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния не собирается запрещать импорт украинского продовольствия, но будет пытаться его ограничить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр сельского хозяйства Румынии Петр Дэа заявил, что страна не будет в одностороннем порядке запрещать импорт украинских зерновых и будет ждать, пока Европейская комиссия примет меры для помощи фермерам Центральной и Восточной Европы.

Однако, как сообщает издание, Дэа после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским в Бухаресте отметил, что страны будут консультироваться еженедельно по поводу ожидаемых объемов зерна, пытаясь ограничить импорт.

Напомним, ранее в Румынии отмечали, что хотят ограничить импорт украинского зерна, но полностью запрещать его не будут.

Добавим, что 15 апреля Польша запретила импорт зерна и прочего продовольствия из Украины, но 18 апреля договорилась о возобновлении транзита.

Кроме того, Венгрия запретила импорт 25 продуктов из Украины, о подобных решениях думают в Словакии и Болгарии.

В то же время Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна.

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