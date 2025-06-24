Рулетики з кабачків із сиром: прост ідея для легкого і смачного обіду

Кабачкові рулетики: простий рецепт

Інгредієнти:

2 кабачки/цукіні

4 яйця

4 ст.л борошна з гіркою

1 ч.л копченої паприки

1 ч.л солі

Для начинки знадобиться:

200 г твердого сиру

1 плавлений сирок

2 ст.л сметани

1-2 зубчики часнику

кріп

2 середні помідори

Легкий спосіб приготування

Кабачки спочатку нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Далі збовтуємо яйця і окремо в мисці змішуємо борошно з копченою паприкою.

Далі кабачки обвалюємо в борошні, потім в яйці і смажимо до золотистості з двох сторінок. Посмажені кабачки викладаємо на тарілку з серветкою, щоб забрати зайву олію.

Для начинки змішуємо сир, плавлений сирок, сметану, зелень і часник. На кабачки викладаємо 1 ч.л сирної начинки, кладемо помідор і закручуємо.

Загальний час приготування - 1 година.

Кабачкові рулетики з сиром (фото: кадр з відео)