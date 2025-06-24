Рулетики из кабачков с сыром: простая идея для легкого и вкусного обеда

Кабачковые рулетики с сыром - это легкое, низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для летнего меню. Кабачки содержат много воды и клетчатки, а сыр добавляет белка и делает блюдо более сытным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Анастасии Станкевич.
Ингредиенты:
Для начинки понадобится:
Легкий способ приготовления
Кабачки сначала нарезаем вдоль, солим и оставляем на 10 минут. Далее взбалтываем яйца и отдельно в миске смешиваем муку с копченой паприкой.
Далее кабачки обваливаем в муке, затем в яйце и жарим до золотистости с двух сторон. Пожаренные кабачки выкладываем на тарелку с салфеткой, чтобы забрать лишнее масло.
Для начинки смешиваем творог, плавленый сырок, сметану, зелень и чеснок. На кабачки выкладываем 1 ч.л творожной начинки, кладем помидор и закручиваем.
Общее время приготовления - 1 час.
Кабачковые рулетики с сыром (фото: кадр из видео)
@anny.cooking Кабачкові рулетики час приготування 1 година Інгредієнти: 2 кабачки/цукіні 4 яйця 4 ст.л. борошна з гіркою 1 ч.л. копченої паприки 1 ч.л. солі Начинка: 200 г твердого сиру, 1 плавлений сирок, 2 ст.л. сметани, 1-2 зубчики часнику, кріп, 2 середні томати ⠀ Приготування: Кабачки нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Збовтуємо яйця і окремо в мисочці змішуємо борошно з копченою паприкою Кабачки мокаємо в борошно, потім в яйця і смажимо до золотистості з двох сторін. Смажені кабачки викладаємо на тарілку і промокуємо серветкою зайву олію. Для начинки змішуємо натертий сир, натертий сирок, сметану, зелень і часник. Охоловші кабачки змазуємо 1 ч.л. сирної начинки, кладемо помідорну дольку і закручуємо. Рулетики кладемо на 30 хв-1 годину в холодильник, вони так краще триматимуть форму. Смачного! П.С. якщо ви посмажите на грилі без олії нарізані кабачки чи в духовці - це буде прекрасний пх варіант таких рулетиків #кабачковірулетики #кабачковийрулет #кабачкирецепт #кабачки #дужесмачно #закуска #літнійрецепт #тіктокукраїна La Dolce Vita - Fausto Papetti
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