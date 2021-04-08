Руководство СВР вызвали на комитет Рады по нацбезопасности

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на свое заседание руководство Службы внешней разведки (СВР). Представителей СВР заслушают в среду, 14 апреля.
Об этом в Facebook сообщила замглавы комитета, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.
"Руководство СВР вызываем на комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 14.04.21", - отметила она.
При этом нардеп не уточнила, по какой причине вызывают руководство СВР.
Напомним, ранее стало известно, что Служба внешней разведки отстранила от должности фигуранта уголовного дела о коррупции, которым, по данным источников РБК-Украина, является адвокат Юрий Зонтов - брат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Как заявляют в Национальном антикоррупционном бюро, его и еще одного адвоката разоблачили на попытке передать взятку в размере 100 000 долларов судье ОАСК. Оба фигуранта задержаны. В ходе обысков у них изъяли большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.