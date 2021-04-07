СВР отстранила брата судьи Вовка после задержания детективами НАБУ

Служба внешней разведки отстранила брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка после того, как его задержали детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро). Это адвокат Юрий Зонтов.

По словам источника, Юрий Зонтов приходится братом Павлу Вовку и работает в Службе внешней разведки.

В то же время СВР на своей странице в Facebook сообщила, что способствует НАБУ в расследовании причастности своего сотрудника к коррупции. Но в службе подчеркивают, что задержание не связано с его работой в СВР.

"Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", - говорится в сообщении.