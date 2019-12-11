Руководство Рады просят усилить охрану заседаний аграрного комитета

Фото: глава парламента Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция "Слуга народа" просит правоохранителей отреагировать на драку в Раде после заседания аграрного комитета

Фракция "Слуга народа" просит руководство Верховной рады усилить охрану заседаний аграрного комитета парламента. Об этом указано в заявлении фракции.

Так, "СН" заявляет, что в среду в ходе заседания комитета по вопросам агрополитики произошло нападение группы лиц на народного депутата, члена фракции "Слуга народа" Андрея Богданца.

"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательной для нас является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими", - говорится в заявлении политсилы.

Так, фракция просит правоохранительные органы должным образом отреагировать на этот инцидент.

"Мы обращаемся к руководству Верховной рады и Аппарату Верховной рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, сегодня в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Так, столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода".

Подчеркнем, нардеп от "СН" Ирина Верещук сообщила, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам аграрной политики продолжит рассмотрение законопроекта об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли, в четверг, 12 декабря.

Подчеркнем также, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что из-за большого количества поправок законопроект "Об обращении земли" нардепы могут не успеть принять во втором чтении в последнюю пленарную неделю декабря.